En Mayo, Ricardo Montaner en Oaxaca en el Auditorio Guelaguetza

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- El romanticismo de Ricardo Montaner llegará el próximo mes de mayo a tierras oaxaqueñas en su Tour 2020 que esta realizando en diferentes ciudades de la República Mexicana y del país.

Un perfecto regalo para todas las mamás ya que el cantautor se presentará el 16 de mayo a las 8:30 p.m. en el Auditorio Guelaguetza de la capital oaxaqueña.

Desde su éxitos de antaño como “Me va a extrañar”, “El poder de tu amor” hasta sus mas recientes sencillos “Te adoraré” “Vasito de agua” y muchas más, son las que podrán disfrutar los oaxaqueños en esta presentación que desde su anunció ha causado bastante aceptación.

La venta de boletos estará disponible a partir del 10 de marzo y los costos son los siguientes:

PALCO A: – Fan $2800 – Diamante $2600 – VIP $2400 – Preferente $2200 – Zona 2×1 $2000

PALCO B: – Oro $1200 – Plata $1000 – Preferente $800 – Zona 2×1 $1200

