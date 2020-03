Compartirá Totontepec riqueza cultural y natural en el tercer ultra maratón Sierra Mixe

Con fuente Oaxaca Noticias

En conferencia de prensa, la directora de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca), Elizabeth Arredondo Ruiz, en conjunto con autoridades de Totontepec Villa de Morelos y organizadores de la carrera, dio a conocer los detalles de este evento que reunirá a atletas de talla nacional e internacional y público en general.

Destacó que este evento turístico-deportivo se suma a la agenda de celebraciones culturales y festivales que se llevan a cabo a lo largo del estado; y señaló que en el marco de esta competencia las y los visitantes podrán conocer y disfrutar de la Sierra Mixe.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Raymundo Hernández Osorio, señaló que Totontepec Villa de Morelos está listo para recibir a atletas y a todas las personas que quieran participar en esta carrera y conocer lugares con ríos, cascadas, bosques y diversidad de fauna.

Destacó que la carrera también pasará por las comunidades de Jareta, Moctum, Tepitongo, Ocotepec, Amatepec y Tonaguía; y aseguró que las rutas se encuentran limpias y su tránsito no afecta a la flora y fauna de los lugares.

El coordinador general del Ultra Maratón Sierra Mixe, Félix Flores, detalló que las pruebas serán de 15, 30, 53 y la mayor de 100 kilómetros, con una premiación de más de 85 mil pesos entre todas las categorías en las que participarán deportistas de 11 estados de la República Mexicana y de talla internacional.

Asimismo, hizo extensa la invitación a participar en esta competencia con toda la familia, pues además de impulsar el deporte, se busca promover el turismo, que las personas conozcan la belleza natural de esta región y mostrar que Oaxaca lo tiene todo, apuntó.

Las actividades en el marco del Ultra Maratón Sierra Mixe iniciarán el día 27 de marzo con la inauguración de un programa cultural a las 11:00 horas, donde habrá exhibición de trajes típicos y muestra gastronómica; a las 16:00 horas se hará la ceremonia de recepción de atletas con la banda municipal de Totontepec Villa de Morelos y posteriormente una calenda que recorrerá la población.

El día 28 de marzo se correrán las pruebas de 53 y 100 kilómetros y al día siguiente las de 15 y 30 kilómetros; los organizadores de la carrera garantizaron que existen las condiciones para que las y los competidores desarrollen su trayecto sin contratiempos y puedan disfrutar de la riqueza natural y cultural de la Sierra Mixe.

Para mayor información sobre inscripciones, rutas y lineamientos de la convocatoria, consultar la página www.ultrasierramixe.com, la página de facebook Ultra Maratón Sierra Mixe o la cuenta de instagram @ultramaratonsierramixe.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario