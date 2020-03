Club América: Miguel Herrera confirma regreso de Roger Martínez ante Pumas UNAM

Durante una entrevista para TUDN, el entrenador de las Águilas del América Miguel Herrera, confirmó la presencia del delantero colombiano Roger Martínez en el Clásico Capitalino ante los Pumas UNAM este viernes en la cancha de CU, indicando que entrará en la convocatoria y que será considerado por lo menos para estar en la banca en dicha encuentro.

“Vamos a ver, esta semana recuperamos a todos los lesionados que podemos recuperar y veremos en el entrenamiento de mañana a ver si está en ritmo para ver si puede iniciar y si está pues iniciará y si no estará en la banca como una de las opciones”, confirmó el ‘Piojo’.

En esa misma línea el ‘Piojo’ habló de la situación contractual de Roger con el club, señalando que lo que ocurrió hace algunos meses atrás con su posible salida fue una situación normal, en donde las negociaciones no fueron por buen camino y ahora el jugador

Miguel Herrera confirmó el regreso del colombiano

“Roger estaba en una negociación, había una oferta y estaban hablando entre las tres partes que ofertaron, a día de hoy eso ya no existe, ya no hay negociación, Roger sigue siendo jugador del América y está disponible para poderlo utilizar.”, concluyó.

