Android corriendo en un iPhone 7, lo más curioso que verás hoy

Una de las grandes ventajas que tenemos en Android respecto a otros sistemas operativos, es que es de código abierto y eso permite a cualquier desarrollador, aunque sea independientemente a adaptar una versión AOSP del sistema (el mismo estilo que está gastando ahora mismo Huawei), con los gustos y/o necesidades que tenga.

Gracias a eso, tenemos una gran comunidad de desarrollo y centenares de teléfonos pueden beneficiarse de las custom ROMs, versiones de Android modificadas por la comunidad. Lo que nunca esperábamos era ver un iPhone corriendo Android en su interior.

Gracias al jailbreak que se puede hacer de nuevo en los iPhone, un desarrollador ha compartido un vídeo mostrando cómo un iPhone 7 es capaz de ejecutar Android como sistema operativo, algo tan extraño que nos encanta y que os lo hemos querido mostrar el día de hoy.

Tener un iPhone con Android es una realidad, pero no sirve de nada

Todo esto viene a raíz de un nuevo método de jailbreak que se ha descubierto para las últimas versiones de iOS, llamado checkra1n. Con esto y un iPhone 7, 7 Plus o el último iPod, podemos iniciar Android 10 en vez del sistema operativo de Apple. Por lo visto, es cosa del procesador, pues los tres dispositivos comparten el mismo chip, que es el que más compatibilidades tiene y es que el que ha sido capaz de ejecutar un sistema operativo diferente a iOS, algo que siempre habíamos pensado que sería imposible.

Habíamos visto teléfonos Android ejecutar otros sistemas operativos, como Ubuntu Touch, Windows o variantes del sistema operativo de Google, pero nunca con un iPhone. Como es lógico pensar, no tiene ningún beneficio iniciar Android en un iPhone 7, por no decir que todo son contras. El sistema es prácticamente inusable y hay decenas de errores y elementos que no funcionan, pero esto no se ha hecho buscando la utilidad. Gracias a Project Sandcastle, el nombre recibido por este proyecto, se ha demostrado el poder de la comunidad de desarrollo, consiguiendo superar las fuertes barreras e incompatibilidades que ponen los teléfonos de Apple a ser modificados.

Eso sí, que un iPhone haya conseguido iniciar Android como sistema operativo, no quiere decir que un teléfono Android pueda ejecutar iOS. Como hemos dicho, Android es un sistema operativo libre y puede ser modificado para adaptarse a este tipo de situaciones. En cambio, iOS es completamente cerrado y ningún desarrollador externo a Apple puede modificar nada de su código para conseguir hacerlo funcionar en un terminal Android.

