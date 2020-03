11 trabajadores cesados por acoso en sistema COBAO

-Casos de acoso no quedarán en la impunidad, señaló el Director General además que en todo momento la institucion respaldará a alumnos y personal

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Director General del COBAO Rodrigo González Illescas, informó por medio de un comunicado que van once trabajadores que han sido cesados por temas de acoso, mismos que han sido denunciados por alumno de la institución.

Además hizo un llamado a estudiantes y personal de este sistema educativo, que hayan sido víctimas de un acto de acoso, a que soliciten las medidas legales correspondientes y que permitan el acompañamiento de la institución, así como otras instancias que atienden este tipo de situaciones.

Incluso puso a disposición de la comunidad estudiantil el número telefónico 951 501 5160 extensión 1110, para que ahí puedan hacer sus denuncias anónimas, para evitar que casos como estos queden en la impunidad, además pidió seguir trabajando para que este tipo de acciones se sigan presentando en los planteles educativos.

González Illescas comentó que desde que tuvieron conocimiento de la primera denuncia por acoso, han dado acompañamiento a las estudiantes, pues afirmó que el COBAO, fue, es y seguirá siendo garante del derecho que tienen todos los que integran la comunidad de este sistema educativa.

Agregó que también están trabajando de manera coordinada con diversas instancias como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a fin de garantizar los derechos de estudiantes y profesores.

Cabe recordar que la mañana de este jueves un grupo de estudiantes denunció a un profesor de presunto acoso sexual, en ese sentido el Director General del COBAO felicitó a estas alumnas de levantar la voz para denunciar este tipo de acciones.

