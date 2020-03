UIF desmantela red de trata de menores y congela cuentas de La Luz del Mundo

Con fuente VivoNoticias

Por sus prácticas de pornografía infantil y de explotación sexual, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que a la Iglesia La Luz del Mundo, liderada por Nassón Joaquín García, se le han bloqueado las cuentas bancarias a seis personas que suman 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal detalló que además de prácticas de explotación sexual, se pedía a los eles que donarán todas sus pertenencias a la iglesia.

“Este caso tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionado con un grupo religioso en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una practica de pornografía infantil y de explotación sexual.

“Los montos que se encuentran bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares. de manera directa, así como una cantidad menor 82 mil pesos relacionados con este grupo”.

Santiago Nieto Castillo informó que en otro caso aparte relacionado con pornografía en redes sociales, la UIF congeló las cuentas de una persona que vendía fotografías de menores por Facebook.

Detalló que una menor fue engañada por un hombre para que le enviara fotos de ella desnuda y semidesnuda.

“Se logró identificar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias a lo que se hicieron los pagos por las fotografías de la víctima. Este personaje recibía SPEI y efectivo por las fotografías de la menor”.

Informó que este hombre tenía herramientas para extraer de manera directa e indirecta los recursos que esta práctica generaba.

“En estos casos muestran la voluntad que tiene el gobierno de México para combatir con señales claras los problemas que aquejan a las mujeres en el país, a partir de la utilización de la inteligencia para generar casos y poder llevar a los responsables a los tribunales.

“Estamos convencidos de que una de la partes centrales de la transformación de México tiene que

ver con dejar las políticas de simulación y genera otras que permitan hacer cumplir las reglas del Estado constitucional de derecho”.

