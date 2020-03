STEUABJO bloquea avenida universidad en la capital, exigen solución a sus demandas

-Dan cobertura a una reunión en la Junta Local

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del STEUABJO bloquearon la avenida universidad de la capital oaxaqueña en ambos sentidos, para exigir al gobierno del estado y a las autoridades universitarias que se les dé solución a sus demandas, esta acción forma parte de la huelga que iniciaron desde el primero de febrero.

Cabe mencionar que este miércoles está programada una reunión en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que este bloqueo es también para dar cobertura y respaldo a su dirigencia, así como hacer presión a las autoridades.

El paro del STEUABJO se dio luego de que las autoridades de la máxima casa de estudios, no cumplió con el pliego petitorio en la revisión del contrato colectivo de trabajo, las autoridades universitarias ofrecieron un aumento de 36 pesos, el cual no aceptó la dirigencia sindical.

