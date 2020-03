Siguen Guerreros Tuxtepecanos, buscando recursos para seguir con tratamiento

-Tienen preparadas una lotería y más boteos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Siguen los guerreros Tuxtepecanos buscando la forma de captar recursos para que los pequeños, sigan con su tratamiento, por lo tanto están preparando una lotería y boteos en varias fechas.

La Presidenta de los Guerreros Tuxtepecanos Mayra Sánchez Julián, dijo que están preparando una rifa el 14 de marzo en el centro de apoyo que recientemente inauguraron, el costo del boleto es de 100 pesos y los premios que van a entregar son donaciones que han recibido.

Además van a botear el próximo 22 de marzo en el estadio que se va a inaugurar, pero además buscan hacer un evento más en el parque con la finalidad de seguir captando recursos.

Pidió a la ciudadanía seguir apoyándolos ya que los gastos que tienen los padres de loa guerreros Tuxtepecanos son muy elevados, además de que en ocasiones tienen que comprar medicamentos cada vez que acuden a sus quimioterapias.

Actualmente son 6 niños los que integran los Guerreros Tuxtepecanos, y el ultimo niño que se sumó fue José Antonio de la colonia siglo XXI, mismo que hace artesanías para seguir con su tratamiento, ya que no cuenta con IMSS.

Así mismo, debido a que quieren seguir apoyando a otros niños están buscando la forma de convertirse en una asociación civil, y así tratar a todos los cáncer.

FOTO: Archivo

