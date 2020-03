Sección 35 logra destitución de directora y finaliza movilizaciones

-Antes de esto, habitante de la colonia Américas se manifestaron en el centro de salud para exigir que se reanude el servicio médico

Oaxaca, Oaxaca.- Por medio de un comunicado, la Sección 35 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud (SNTSS), informaron que este cuatro de marzo se les notificó sobre la destitución de Mariela Peña Burón como Directora de Regulación Sanitaria, dando así por terminada su jornada de movilización que duró varias semanas.

En lugar de Peña Burón se nombró a Itayetzi Medina Hernández, quien quedará a partir de ahora como encargada de dicha dirección, cabe hacer mención que esta lucha la emprendió la Delegación de Regulación Sanitaria con el apoyo de las delegaciones de la región de los valles centrales.

Previo a este anuncio, un grupo de vecinos de la colonia Américas se manifestaron en el centro de salud de ese lugar, para exigir que se restableciera la atención a la ciudadanía, toda vez que tenían alrededor de tres semanas de que no estaban dando atención médica.

Alejandra Mayté Chávez Ramírez, vecina de la colonia, señaló que le han preguntado a personal de salud en relación a cuándo se reanudarían los servicios y la respuesta que reciben es “que no tienen fecha”.

Señaló que durante este tiempo su hijo estuvo enfermo y no lo quisieron atender, negándole el derecho que tiene a la salud, situación que generó molestia, no sólo en ella, sino en todas las personas que acudían a este centro de salud para recibir atención médica.

Ahora que se ha cumplido la demanda del sindicato, se espera que a partir de este jueves el servicio en el centro de salud de la colona Américas se reanude de manera normal.

