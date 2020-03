Refrenda Alejandro Murat compromiso para restablecer la paz y la armonía entre los pueblos del Istmo

-El Mandatario Estatal y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Estatal dieron inicio a las Caravanas DIF en la agencia municipal de Santa María del Mar y en los municipios de San Dionisio del Mar y Unión Hidalgo

-En este marco acercaron los servicios de salud de manera gratuita y otorgaron diversos apoyos con una inversión global de 4.7 millones de pesos

Comunicado

Región Istmo, Oax. 3 de marzo de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa refrendó el compromiso de su gobierno para restablecer la paz en esta región y dar especial atención y solución al conflicto que mantienen la agencia municipal de Santa María del Mar y el municipio de San Mateo del Mar.

“Seguiremos trabajando para construir la paz y la armonía en esta región, para que los municipios puedan convivir”, afirmó el Mandatario Estatal, en compañía de la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat.

Lo anterior, en el marco de una gira de trabajo en el que se dio inicio a las Caravanas DIF en la agencia municipal de Santa María del Mar y en los municipios de San Dionisio del Mar y Unión Hidalgo, en donde se acercaron los servicios de salud de manera gratuita y se otorgaron diversos apoyos que requirieron una inversión global de 4.7 millones de pesos.

De esta manera, el Mandatario Oaxaqueño refrendó el compromiso de su gobierno para seguir trabajando a favor del desarrollo y abonar a la dinámica de trabajo permanente con las autoridades municipales y la federación, a fin de seguir adelante con la reconstrucción y la reactivación económica después de los sismos de 2017.

En su oportunidad, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, aseveró que a través de las Caravanas DIF el gobierno de Alejandro Murat busca estar cercano a la gente, escuchar y atender directamente sus necesidades, toda vez que una de las prioridades es que las y los oaxaqueños tengan una mejor calidad de vida y accedan a mejores oportunidades para su desarrollo social y humano.

“Para el Gobierno del Estado lo más importante son las y los niños y jóvenes de Oaxaca, por ello seguiremos trabajando para impulsar su educación y abrir más espacios de esparcimiento que abonen a la cohesión social”, dijo.

Trabaja Gobierno de Oaxaca por inclusión de Santa María del Mar

En la agencia municipal de Santa María del Mar, el Mandatario Estatal y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca hicieron entrega de un parque dotado con juegos infantiles, que requirió una inversión superior a los 470 mil pesos.

Asimismo, entregaron diversos apoyos por un monto equivalente a un millón de pesos, incluyendo 277 certificados del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet), a quienes recibieron el adiestramiento en Diseño, Instalación y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos Autónomos.

Cabe destacar que la capacitación especializada se derivó de la instalación de los paneles solares en esta localidad, uno de los compromisos que el Mandatario asumió desde el inicio de su gestión para que las familias pudieran contar con energía eléctrica luego de carecer de ella durante más de 10 años por el conflicto con San Mateo del Mar.

Entre los compromisos que el Mandatario Oaxaqueño realizó en esta localidad, destaca la construcción del Centro de Salud Comunitario, así como el impulso a los proyectos encaminados a la preservación de las lenguas indígenas y la introducción de agua potable a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia).

Entrega Alejandro Murat e Ivette Morán ambulancia y apoyos en San Dionisio del Mar

Posteriormente, en el municipio de San Dionisio del Mar, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, entregó una ambulancia de traslados y diversos apoyos que en suma tuvieron una inversión de más de 1.54 millones de pesos.

Al respecto, el Mandatario Estatal dijo que esta unidad permitirá brindar servicios de calidad y de manera segura a quienes por alguna emergencia lo requieran, beneficiando a más de 3 mil personas que habitan en este municipio.

“Esta ambulancia está equipada especialmente para los traslados, esta unidad es sinónimo de vida porque cuando hay una emergencia se necesita de una para llegar al hospital, antes se entregaban pickups con cajas, pero esta cuenta con todo lo necesario para atender a quien así lo requiera”, manifestó el Gobernador quien además dijo que será en este año cuando quede concluido el Hospital de Especialidades de Juchitán, en beneficio de las familias istmeñas.

En el marco de las Caravanas de Salud, el Mandatario Estatal y la Presidenta Honoraria del DIF Oaxaca entregaron de manera simbólica tres actas de nacimiento – de un total de 200- que se otorgaron gratuitamente durante la estancia de la Caravana. En el acto, el director del Registro Civil de Oaxaca, Christian Hernández Fuentes, informó que próximamente se prevé que este municipio cuente con uno de los módulos de Servicios Digitales para la expedición de actas de nacimiento y otros documentos.

De igual manera, el Ejecutivo del Estado entregó un paquete tecnológico del programa Ventanas del Conocimiento otorgado por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia) en beneficio del CECYTE No. 26 de San Dionisio del Mar, consistente en equipo de cómputo y de proyección para trabajos audiovisuales.

Asimismo, a través del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude), entregó balones para la práctica de fútbol, basquetbol y voleibol, en beneficio de siete escuelas de educación básica. Al respecto, la titular de este instituto, Montserrat Aragón Heinze, dijo en que próximas fechas, las escuelas de nivel medio superior contarán con estos mismos beneficios para incentivar la práctica de un deporte y por ende la activación física.

En el evento también fueron entregadas cinco tabletas electrónicas a igual número de alumnos y alumnas con calificaciones sobresalientes en San Dionisio del Mar, este apoyo fue otorgado por el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (Injeo) en presencia del Gobernador y la Presidenta Honoraria del DIF Oaxaca.

En su oportunidad Ivette Morán de Murat, agradeció el trabajo realizado por el gabinete social para apoyar a las familias que más lo necesitan, pero principalmente las gestiones hechas por el Mandatario para lograr que más familias cuenten con los beneficios que requieren.

“Tenemos un ejemplo grande que es el Gobernador, yo lo veo todos los días acostarse muy tarde y ver como gestiona más recursos para Oaxaca, es un Gobernador que nos ha enseñado a cada una y uno que lo más importante de este trabajo es servir a nuestra gente y que haya bienestar para todas las familias oaxaqueñas”, dijo.

Morán de Murat señaló que en San Dionisio del Mar las Caravanas de Salud otorgaron atención médica general, servicio de pediatría, oftalmología, así como ludoteca y servicio de esterilización para perros y gatos. Además de cortes de cabello gratuitos por parte del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet), por lo que invitó a la población a aprovechar estos servicios y con ello generar un importante ahorro en la economía familiar.

Finalmente, ante la edil de este lugar, Teresita de Jesús Luis Ojeda, Alejandro Murat se comprometió a trabajar para concretar un proyecto de construcción de un mercado municipal, además para concluir la segunda etapa de la Casa de la Cultura de este lugar.

Fortalece Gobierno de Oaxaca la educación en Unión Hidalgo

En un compromiso inquebrantable con la educación, durante esta gira de trabajo en la que también se recorrió el municipio de Unión Hidalgo, también se hizo entrega de 19 equipos de cómputo, así como mobiliario y paquetes escolares a 13 instituciones educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), que requirieron 1.4 millones de pesos.

También se otorgaron 300 actas de nacimiento por parte del Registro Civil y a través del Injeo se entregaron tabletas a los estudiantes con mejores promedios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario