Policías Municipales de Salina Cruz amenazan con paro de labores

-Señalan que el Presidente Municipal los está obligando a firmar contratos de seis meses sin respetar antigüedad

Redacción

Salina Cruz, Oaxaca.- En el municipio de Salina Cruz podría estallar un paro de labores por parte de los elementos del a policía municipal, toda vez que señalan al Presidente Municipal Juan Carlos Atecas Altamirano, de obligarlos a firmar un contrato por seis meses sin respetar los años de antigüedad que tienen los elementos.

De acuerdo a comentarios de algunos elementos de la policía de Salina Cruz, comentan que si firman dicho contrato no se respetaría su antigüedad, lo cual podría afectarlos a futuro, por ello no ven de buena manera que los quieran hacer firmar ese contrato.

Y es que personal del ayuntamiento llegó la mañana de este miércoles a la comandancia de la corporación para informar a los policías que tenían que firmar un contrato por seis meses, para poder seguir siendo miembros de la policía de Salina Cruz, fue ahí cuando los uniformados se molestaron.

Debido a esta situación los policías manifestaron que integrarán una comisión para dialogar con el Presidente Municipal, para exponer su inconformidad, pues aseguraron que no están de acuerdo en perder su antigüedad.

