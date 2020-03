Organización UDOS, bloquea momentáneamente casa oficial en Oaxaca

-Exigen recursos para obras en comunidades, amagan con bloquear el lunes si no les dan respuesta a sus demandas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La organización UDOS, bloqueó momentáneamente la avenida Juárez en las inmediaciones de la casa oficial en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, amenazarónn que realizarán movilizaciones en varios puntos de la capital, para exigir recursos para la realización de obras que han solicitado a las autoridades estatales.

Señalaron que la Secretaría de Finanzas se había comprometido a entregar al pasado seis de febrero los oficios de autorización, para realizar obras en las comunidades en dónde la organización tiene presencia, sin embargo esto no sucedió, les dieron una nueva fecha, ahora para el 28 de febrero y tampoco recibieron dicho recurso.

Agregaron que la Secretaría General de Gobierno los citó para una nueva reunión y manifestaron que en caso de que no se les entreguen los oficios de autorización, van a incrementar sus medidas de presión, como la toma de dependencias del gobierno del estado, incluso bloqueos carreteros en las regiones en dónde la UDOS tiene presencia.

Por las molestias que estas acciones puedan causar en la población, pidieron disculpas y señalaron que estas acciones las llevan a cabo por culpa de las autoridades, ya que por la falta de atención, no les queda otra alternativa más que la de bloquear y manifestarse.

Los folios de autorización que piden, contemplan obras de piso y techo firme, así como apoyos para escuelas, no obstante no revelaron de cuánto es el recurso que se tiene contemplado para dichas obras.

