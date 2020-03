Normalistas rezagados piden ser contratados

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Más de 300 normalistas de las generaciones 2015, 2016 2017, piden ser contratados por el Instituto Estatal Electoral (IEEPO), toda vez que señalan están preparados para ir a las comunidades.

Luego de cinco años de haber concluido sus estudios y de no encontrar trabajo, además de reponer en los años subsecuentes alguna materia, señalaron los normalistas que algunos egresados ya están casados y trabajan de taxistas, otros trabajan en la construcción y algunos son empleados.

A decir de Manuel, representante de los normalistas exigen una mesa tripartita con el IEEPO, la SEGEGO y la Sección 22, para analizar sus incidencias y determinar el proceso de contrataciones de al menos 310 normalistas, emanados de las 11 normales del Estado.

Añadió, que han tenido acercamientos con la sección 22 pero a la fecha no hay para cuando, toda vez que son rezagados en resistencia luego del decreto de la reforma educativa.

