Mujeres de Tuxtepec mostrarán civilidad con su marcha: Consejo Ciudadano

-Señalan que estarán vigilantes para que se respete el libre tránsito y no afecte a terceros.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Asegura el Presidente del Consejo Ciudadano por la Civilidad de Tuxtepec Luis Fernando Paredes Porras, que se suman a la marcha programada para este jueves que impulsa el Instituto de la Mujer en apoyo a las mujeres Tuxtepecanas y el DIF Municipal, sin embargo dijo que estarán vigilantes de que muestren su civilidad y se respete la vialidad, ya que indicó que uno de los principios en apego a este Consejo, es la de respetar el libre tránsito para no afectar a terceros con esta manifestación.

Dijo que además algunos eventos o marchas que se realizarán durante todo el año en el primer cuadro de la ciudad, sería imposible mantener los espacios que afecten al libre tránsito, sin embargo comentó que en una causa como el de apoyar a las mujeres Tuxtepecanas es necesario el apoyo de todos para que nadie salga afectado con este evento y sobre todo que exista la civilidad ciudadana.

Así mismo enfatizó que las mujeres de este municipio se manifestarán de forma prudente y responsable tal y como se maneja un hogar, por lo que confía que será un evento tranquilo, por lo que añadió que estarán vigilantes de que todo se lleve con normalidad sin que haya afectaciones por esta marcha, donde las mujeres Tuxtepecanas se harán presentes.

De esta manera dijo ignorar si habrá otras manifestaciones para el 9 de marzo donde se invita a las mujeres a no hacer ningún tipo de actividad, sin embargo comentó que estarán pendientes para que Tuxtepec permanezca sin hechos que afecten a terceros.

