Miguel Ángel Briseño se integra al equipo de ESPN

Con fuente Record

¡Se suma a sus filas! Luego de formar parte de Televisa Deportes por ocho años, Miguel Ángel Briseño, comentarista y especialista en deportes, fue ‘fichado’ por ESPN.

A través de su cuenta de Twitter, la cadena deportiva anunció la incorporación del comunicador.

“Bienvenido Miguel Ángel Briseño a ESPN”, señala la publicación en diversas redes sociales.

Por el mismo medio, el comentarista se dijo listo para afrontar el nuevo compromiso que tiene en puerta.

“Hoy comienzo un nuevo ciclo laboral en ESPN. Feliz y comprometido con el Líder Mundial”, señaló.

