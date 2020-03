Localizan cuerpo de último pescador en el Istmo: CEPCO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de marzo de 2020. Tras localizarse el cuerpo del pescador Álvaro T. M. de 43 años, en la Boca Barra del Huamúchil, San Dionisio del Mar se dio por concluido el operativo búsqueda y rescate implementado por diferentes dependencias en la zona.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), Heliodoro Díaz Escárraga, indicó que desde el pasado 26 de febrero se activaron los protocolos de búsqueda y rescate por la desaparición de dos pangas con seis pescadores a bordo.

Un día después, el 27 de febrero, fueron localizados cuatro pescadores con vida, en tanto el lunes 2 de marzo el cuerpo de un joven de 16 años apareció en la Boca Barra y este miércoles un segundo cuerpo, correspondiente a Álvaro T. M. se localizó en la misma zona.

Con estas acciones concluyen los trabajos de coordinación entre la CEPCO, autoridades municipales y la Secretaría de Marina.

