Jubilados piden intervención ante el IEEPO, para designar su plaza a un familiar

Luis Jerónimo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- A pesar de que en reiteradas ocasiones el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) ha manifestado que se pagará a los maestros jubilados, siempre y cuando cumplan cada una de las etapas del procedimiento legal, continúan las manifestaciones de parte de los mentores.

En esta ocasión tomaron el edificio de la sección 22 que se ubica en el municipio de Santa Lucía del Camino, para exigir a la comisión política su intervención ante el IEEPO y así los ex trabajadores de la educación puedan designar su plaza a un familiar, los jubilados en esta situación son alrededor de 400.

No obstante la autoridad educativa ha manifestado que no está obligada a pagar a los docentes jubilados que no fueron considerados por omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ésto debido a la falta de pericia por parte de sus abogados, así mismo el IEEPO ha realizado el pago de 22.9 millones de pesos a 862 docentes retirados que acreditaron legalmente su situación con la documentación idónea y cubrieron todos los requisitos legales.

Los inconformes plantearon que son dos las principales demandas que mantienen ante la sección 22 cómo son el DR que les permite jubilarse con un mayor sueldo y el segundo que ellos puedan dejar a un familiar en su plaza, ya que con la modificación de la reforma educativa propuesta por el ex presidente Enrique Peña Nieto, este beneficio les fue retirado.

Este día con su movilización afectaron a sus compañeros que estaban realizando trámites en dicho edifico ya que fueron retenidos por los inconformes, algunos maestros optaron por brincar la barda perimetral para escapar de la protesta, sin embargo al interior del inmueble se observaron algunas personas que no pudieron escapar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario