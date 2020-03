Instaura presidenta de Amilpas Consejo Municipal de Protección Civil ante COVID-19

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- EL Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Jacinto Amilpas en coordinación con la presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño y en un trabajo apegado a los lineamientos de las Direcciones de Salud y Protección Civil Municipal, este miércoles se instaló la sesión permanente del consejo municipal de protección civil de San Jacinto Amilpas, para la atención de la población en caso de que se presente el covid-19.

A este trabajo se han integrado los protocolos de actuación de manera preventiva y acorde a la secretaria de prevención y promoción de la Salud Nacional y Estatal ante la epidemia del coronavirus (COVID-19).

Es importante para nosotros hacer del conocimiento a nuestra población que al día de hoy continuaremos con el protocolo de mitigación de epidemia, capacitando a la sociedad e invitándolos a participar de forma activa en las medidas principales como lo son: lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente, estornudar de etiqueta, evitar tocarse la cara con las manos, utilizar gel anti bacterial a base de alcohol, limpiar y desinfectar superficies de uso común, quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios.

Dentro del plan municipal, la presidenta Yolanda Santos Montaño está preparada para cualquier tipo de emergencia, y con el objetivo de prevenir, el consejo instaura un plan de acción que se aplicará a la población, pues la salud es un eje fundamental para la sociedad y el correcto desarrollo de las actividades que contemplan el crecimiento profesional y económico.

El consejo está confirmado por Yolanda Santos Montaño preside, Daniela Cruz Blas secretaria ejecutiva, Pedro César Arango Velasco secretario técnico de protección civil, Jesús Alberto Hernández Gómez secretario técnico de salud, Nubia Betzaida cruz García vocal primero, Salvador Yrizar Díaz vocal segundo y Julia del Carmen vocal tercero.

El director de salud comentó que los pacientes que desarrollen sintomatología respiratoria durante su seguimiento, dentro de los 14 días siguientes a la exposición, aunque no cumpla con los criterios clínicos de caso, deberán ser investigados para descartar infección por el nuevo coronavirus.

Por su parte Santos Montaño explicó que entre las medidas que el municipio contempla para la población en esta fase incluyen “las precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de transmisión por gotas”. Es decir, que ante una posible infección, “los pacientes que se identifiquen como casos en investigación deberán separarse de otras personas y seguir el protocolo con el CESSA.

