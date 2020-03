Han sido contratados mil 400 normalistas en Oaxaca: IEEPO

-La atención de los normalistas se ha dado de acuerdo con los avances en las mesas tripartitas de atención educativa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de marzo de 2020. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informa que derivado de la atención de las mesas tripartitas, en la que participan la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la dirigencia magisterial, fueron contratados por parte de la Federación mil 400 normalistas egresados de las generaciones 2016-2017 y 2017-2018.

En este sentido, desde el 2015 los pagos de salarios y prestaciones, así como las plazas son controladas por la Federación, en el caso de los normalistas de acuerdo con la vacancia y los avances que se han dado en las mesas de atención que se realizan desde el 2019, se han atendido con los acuerdos previamente establecidos.

El IEEPO exhorta a los egresados normalistas, a continuar por la vía del diálogo con la agenda de reuniones de trabajo para atender este y otros temas, así como no afectar los servicios educativos que se brinda a los usuarios, respetar la labor y los derechos humanos de las y los trabajadores que se encuentran en las oficinas administrativas, evitando su cierre.

Las autoridades educativas expresan su disposición al diálogo y al acuerdo mutuo para que se puedan canalizar las peticiones presentadas, y les reitera la disposición del acompañamiento para su solución ante las instancias correspondientes.

