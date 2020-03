Francia, Alemania e Italia cierran escuelas ante epidemia

Con fuente Excelsior

En Italia todas las excursiones de los estudiantes fueron canceladas en el país, incluyendo las actividades extraescolares.

Italia suspendió las clases hasta mediados de marzo, Francia requisó máscaras protectoras y envió a decenas de miles de estudiantes a sus casas, Noruega bloqueó a mil 200 pasajeros en un crucero, España aisló a decenas de trabajadores de salud, al diseminarse más el brote de coronavirus en Europa, donde las autoridades enfrentan ahora muchas de las mismas complicaciones vistas en Asia la semana pasada.

Alrededor de 120 escuelas francesas recibieron la orden de suspender las clases, en su mayoría en las regiones de Bretaña y Oise al norte de París, que se han visto muy afectadas por el Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, dijo el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer.

Italia suspendió las clases hasta mediados de marzo, informó la prensa el miércoles.

El martes, las autoridades italianas informaron que la cifra de muertos por el coronavirus en el país más que se duplicó en un período de 24 horas y ahora asciende a 79. Es la cifra más alta aparte de China.

Según la Agencia de Protección Civil de Italia, desde el lunes se han reportado otros 45 casos.

Las autoridades enfatizan que casi todos los casos surgieron en personas de avanzada edad con problemas de salud crónicos como deficiencia renal, males cardiacos o cáncer.

En Italia todas las excursiones de los estudiantes fueron canceladas en el país, incluyendo las actividades extraescolares.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en un tuit que el gobierno estaba requisando todas las máscaras protectoras para garantizar su distribución a pacientes y trabajadores de salud.

Es probable que más escuelas tengan que acogerse al cierre temporal, agregó el ministro Blanquer en declaraciones a la televisora LCI, y confirmó que ordenó la suspensión de todas las excursiones escolares.

Blanquer advirtió que no había que precipitarse con una paralización general del sistema educativo.

No tendría sentido confinar a todo el mundo en sus casas, paralizar el país”, señaló.

El museo del Louvre, cerrado desde el domingo debido a la ausencia masiva de sus empleados por temor al contagio, reabrió sus puertas el miércoles por la tarde. La gerencia puso en práctica una serie de medidas protectoras.

En tanto, unos 100 trabajadores de salud estaban en aislamiento en el norte de España y al menos 120 más eran monitoreados por las autoridades luego que al menos cinco médicos y enfermeros en hospitales resultaron infectados, dijo el ministro regional vasco de salud, Nekane Murga.

Las autoridades en la región están acelerando la contratación de nuevos médicos para prevenir una escasez en los próximos meses, dijo.

Un puñado de escuelas cerraron o estaban bajo cuarentena en Alemania y en Polonia, donde por el momento no se confirmaron casos de COVID-19.

Por otra parte, Ucrania reportó el martes su primer contagio del nuevo virus en un hombre que había viajado recientemente a Italia.

Mientras el coronavirus se extiende por Europa, el continente enfrenta las mismas complicaciones registradas en Asia hace semanas, incluyendo un crucero con cientos de pasajeros a bordo que está atrapado en Noruega.

En Haugesund, en el sur de Noruega, un crucero alemán con mil 200 pasajeros a bordo estaba a la espera de los resultados de las pruebas del virus realizadas a dos pasajeros, informó la televisora noruega NRK.

El ‘Aida Aura’ debía haber salido del puerto el lunes, pero el martes seguía atracado en Haugesund con los pasajeros a bordo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario