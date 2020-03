Fracasa miércoles sin ambulantes en Tuxtepec

-Los puestos se instalaron como lo hacen todos los días en las calles

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El miércoles sin ambulantes que anunció el gobierno municipal de Tuxtepec fue un rotundo fracaso, pues los puestos se instalaron desde las primeras horas como lo hacen todos los días.

A pesar de que se hizo este anuncio, el gobierno municipal no dio mayor información sobre cómo se llegó al “acuerdo” con los ambulantes para realizar esta acción, sobre todo porque muchos comerciantes van al día en sus ventas.

Fuera de entrevista algunos comerciantes dijeron que nunca les notificaron nada sus líderes ni el personal de la dirección de comercio, por ello los comerciantes sacaron sus puestos y se instalaron en el lugar de siempre.

El tema del ambulantaje es complejo, pues muchas administraciones han intentado regularlo e intentar reubicarlos, sin ningún resultado hasta el momento, cabe recordar que en su campaña, el ex presidente Antonio Sacre dijo que reubicaría a los ambulantes, terminó su administrar no sucedió nada.

