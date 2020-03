Exhorta SSO implementar medidas para evitar infecciones respiratorias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de marzo de 2020.- Ante los frentes fríos que se han pronosticado en este mes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) exhortan a la población a consumir abundantes líquidos ricos en vitaminas “A y C”, evitar los cambios bruscos de temperatura, abrigar a niñas y niños, así como a adultos mayores y no automedicarse.

Así lo informó el jefe del departamento de Vigilancia Epidemiológica de los SSO, Alberto Campos Santiago, quien puntualizó que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) son causadas por microorganismos que afectan el aparato respiratorio durante un período menor de 15 días.

Destacó que hasta la semana epidemiológica número 7, se han notificado 100 mil 411 casos de infecciones respiratorias en Oaxaca, lo que ubica al estado en el lugar número 11 a nivel nacional, siendo las entidades de Nuevo León, Chihuahua e Hidalgo, las más afectadas.

Agregó que en Valles Centrales, se han notificado 43 mil 195 casos, seguido del Istmo con 16 mil 935, la Mixteca con 16 mil 169, Costa con 10 mil 737, Tuxtepec registra seis mil 959 y la Sierra seis mil 416.

En este sentido, dijo que para prevenir las infecciones respiratorias, como la influenza y el COVID-19, es importante tomar abundantes líquidos, consumir frutas y verduras con alto contenido en vitamina A y C, lavarse las manos frecuentemente.

Asimismo, es necesario no exponerse a cambios bruscos de temperatura, si presenta síntomas de enfermedades respiratorias, utilizar cubrebocas, no acudir a lugares cerrados o con mucha afluencia de personas para evitar contagios.

Agregó que otras de las medidas preventivas más elementales es el estornudo de etiqueta con el ángulo interno del codo, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, o en su caso utilizar gel antibacterial y desinfectar objetos de uso común.

Destacó que ante los síntomas como: malestar corporal general, dificultad para respirar, congestionamiento y escurrimiento nasal, dolor de cabeza, oído, tos o fiebre mayor a los 38 grados centígrados, y en el caso de los menores de edad como: respiración rápida, dificultad para respirar, beber o amamantarse, debe evitar la automedicación y acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Finalmente, dijo que para la administración del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa y del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, el bienestar de la población es una prioridad por lo que se han implementado acciones preventivas y de capacitación al personal en las unidades de salud.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario