Despide IEEPO a 8 trabajadores en Tuxtepec por haber dejado tirado su trabajo, empleados acusan represión

Tuxtepec, Oaxaca.- Un total de 8 trabajadores que se mantenían en paro pidiendo la salida de la jefa de servicios regionales en Tuxtepec fueron despedidos este miércoles por el Instituto Estatal de Educación publica de Oaxaca (IEEPO), por haber abandonado sin justificación alguna su trabajo durante 8 días en el mes de enero, sin embargo los trabajadores denunciaron represión por parte del instituto.

Desde el mes pasado, un grupo de trabajadores del instituto en la ciudad de Tuxtepec pedían la salida de la jefa regional de la dependencia por no cumplir con sus funciones y por hostigamiento laboral, por ello iniciaron una serie de movilizaciones e incluso tomaron las oficinas de la dependencia, pero este miércoles fueron despedidos por faltar a su trabajo sin causa justificada.

El Instituto mediante un boletín de prensa, informó que los días 17, 20. 21, 22, 23, 24 y 27 de enero pasado, los trabajadores incumplieron con el desempeño de sus funciones en su centro de trabajo sin ninguna orden y justificación legal ni administrativa, por lo que aplicaron la normatividad correspondiente.

Mientras tanto los trabajadores llamaron a la prensa y dijeron que ellos han mantenido abiertas las instalaciones y han acudido a trabajar, pero hoy les llegó la rescisión de contrato, como lo explicó María del Carmen Ordóñez, integrante de la delegación D-III-7.

La trabajadora dijo que además no recibieron sus ultimas dos quincenas y que el pasado 27 de febrero los llamaron a las oficinas centrales de la ciudad de Oaxaca a comparecer por el problema, pero luego de que solo uno de sus compañeros lo hiciera pidieron a los demás que se retiraran y ahora les notificaron su despido, situación que consideraron violatoria de sus derechos laborales.

Por su lado el instituto explicó que los trabajadores violaron los artículos 25 fracciones V y IX del reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública, aplicable a los trabajadores del instituto y que causaron perjuicio a los servicios que brindan a la sociedad y a al ciudadanía.

Se espera que en las próximas horas el sindicato pudiera o no respaldar a sus ocho compañeros.

