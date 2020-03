Dejan tres ejecutados sobre carretera en límites de Tuxtepec y Veracruz

Redacción

En la mañana de este miércoles fueron hallados tres cadáveres sobre la carretera que conduce a San Miguel Soyaltepec en los límites de Tuxtepec y Veracruz, sobre un camino perteneciente a la población de Acatlán de Pérez Figueroa-Temascal, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Los cuerpos fueron abandonados junto a una camioneta de modelo reciente en color rojo, los cuales presentaban huellas de tortura y fueron encontrados boca abajo, hasta el momento no han sido reconocidos y las autoridades creen que entre los cuerpos al menos pudiera encontrarse el de una mujer.

Los agentes de la fiscalía llevaron a cabo las primeras investigaciones correspondientes al hecho suscitado, en el municipio de San Miguel Soyaltepec

Cabe hacer mención que no es la primera vez que en este lugar arrojan cuerpos, ya que es una vía que tiene varios accesos y salidas, los cuales son aprovechados por los grupos delictivos.

