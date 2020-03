Convocan a participar en el Segundo Congreso Estatal de las Mujeres

-Se seleccionará a 50 mujeres para llevar a cabo la conducción del Congreso, y se elegirá a una mesa directiva, que canalizará las propuestas a las y los legisladores.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 04 de marzo de 2020. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la LXVI Legislatura convocó a las mujeres del Estado a participar en el Segundo Congreso Estatal de Mujeres de Oaxaca, que se llevará a cabo el próximo 30 de marzo en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Las mujeres emanadas de este Congreso, previa selección de cincuenta de ellas, tendrán las siguientes facultades: participar en la instalación o plenaria del Congreso Estatal; en los trabajos legislativos de inducción, y además podrán designar a una mesa directiva por votación mayoritaria. Cabe mencionar que todo trabajo recibido será pro bono.

La Comisión Permanente de Igualdad de Género, encargada de la convocatoria, valorará la viabilidad y pertinencia de las iniciativas seleccionadas, comprometiéndose a inscribir ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios a aquellas que puedan ser incluidas en la agenda del trabajo legislativo estatal.

En rueda de prensa, la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, integrante de dicha Comisión, agradeció la participación de quienes dieron vida, el año pasado, al Primer Congreso Estatal de Mujeres, en el cual se discutieron y emanaron diversas iniciativas que se concretizaron en ordenamientos legales aprobadas por la actual legislatura.

Algunos temas fueron: reformas al Código Penal Local que sancionan el turismo sexual; la violencia obstétrica; la tipificación de la violencia digital por razón de género; la despenalización del aborto; la protección grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad, como las mujeres migrantes. Además, las víctimas directas e indirectas de feminicidios. También se integró la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca.

En tanto, la diputada Maritza Escarlet Vásquez Guerra, indicó que el Segundo Congreso Estatal de Mujeres, Oaxaca contribuye a alcanzar la tan anhelada igualdad de género, en los hechos y en la realidad. También reconoció avances, y reiteró el compromiso de la Comisión de Igualdad de Género de legislar con el objetivo de crear políticas públicas que coadyuven a lograr avances en la materia.

“Solas no podemos; nuestras iniciativas deben estar sustentadas por la ciudadanía, por ello nos interesa escuchar a todas las mujeres, de todas las edades, de todas las regiones, de todas las características tan particulares que Oaxaca tiene en una región y otra, en un distrito y otro”, expresó la legisladora.

En su intervención, la diputada Laura Estrada Mauro, indicó mantener esta iniciativa de reunir a más y más mujeres, se hace notar la importancia que tiene el empoderamiento de la mujer y su participación en la sociedad actual. Respecto al Congreso, dio a conocer que en este 2020 la dinámica cambiará, a fin de que las participantes puedan elegir a una mesa directiva que permitirá conocer de forma más cercana la logística con la que se trabaja en el Congreso.

Al Segundo Congreso de Mujeres se podrán inscribir todas las mujeres de la entidad oaxaqueña, mayores de 18 años y que cuenten con una residencia mínima de cinco años en el Estado. Las inscripciones quedan abiertas hasta el día 22 de marzo. Las interesadas en participar deberán descargar el formato de registro y cumplir con los requisitos como lo marca la convocatoria disponible en la página http://www.congreso.gob.mx.

Comentarios

