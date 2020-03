Ayuntamiento de Tuxtepec decomisa mercancía a ambulantes sin cédula

-Señala la Dirección de Comercio que fueron 5 en total que omitieron las notificaciones que se les había enviado desde diciembre.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el operativo que se realizó este miércoles en el centro de la ciudad con el fin de sacar de las calles a los comercios que no cuentan con sus cedulas y permisos, el Director de Comercio Jimmy Davies Santos, informó que esta acción se derivó, luego de que los locatarios omitieran las diversas notificaciones que se les habían estado enviado desde el mes de diciembre, por lo que aseguró que se procedió a decomisar sus productos de manera sorpresiva.

Y es que a decir de los comentarios del funcionario público dijo que fueron 5 los puestos ambulantes que le fueron decomisados sus productos y que estaban instalados sobre la avenida Carranza, calle Matamoros y en el parque Juárez, además de otros 3 puestos que optaron por quitarse en el parque La Piragua.

De esta manera informó que los propietarios de las prendas que le fueron recogidas pasaran a pagar sus respectivas multas para poder recoger sus productos, no sin antes firmar un acuerdo de ya no volver a instalarse, ya que de lo contrario la sanción sería mayor en caso de que estos puestos vuelvan a operar en el primer cuadro de la ciudad, pues indicó que estos puestos permanecían las 24 horas ocupando las aceras de la ciudad.

En lo que respecta sobre los acuerdos que se tienen con las organizaciones, a la cual pertenecen estos comercios informales, dijo el Director que las organizaciones ya tenían conocimiento de estos operativos, pues fue uno de los puntos acordado el 27 de febrero como parte del plan de trabajo para regularizar el ambulantaje en Tuxtepec.

