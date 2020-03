Aumentan pena en Oaxaca por ataque a mujeres

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca, aprobó con 29 votos a favor una reforma del Código Penal Local para castigar hasta con 40 años de cárcel, a la persona que ataque con ácido a una mujer por razones de género, luego del ataque perpetrado en contra de la saxofonista María Elena Ríos.

La reforma propuesta por la legisladora de Morena Elisa Zepeda señala que, a quien por sí o por interpósita persona infiere una alteración en la salud o cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo de una mujer, por razón de género, usando para ello cualquier agente físico químico o sustancia corrosiva, se le impondrá una pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 200 a 500 UMAS.

Lo anterior, se logró al adicionar los artículos 412-A y 412-B al capítulo III del Título Vigésimo segundo denominado “Delitos Contra el Derecho a una Vida Libre de Violencia” del Código Penal para la entidad.

La modificación establece que “existirán razones de género, cuando el daño se cometa por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o misoginia, existan indicios de violencia de cualquier tipo y ámbito en contra de la víctima por parte del sujeto activo, datos de acoso u hostigamiento sexual en contra de la afectada y que haya sido incomunicada o privada de su libertad”.

El castigo se incrementará hasta en 40 años de prisión, si entre la víctima y quien cometa el delito exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad civil, matrimonio, concubinato, noviazgo, relación laboral o docente.

Asimismo, la pena se agravará hasta en dos tercios de la máxima, cuando la conducta cause destrucción de cualquier función orgánica, deformidad, daño permanente, pérdida parcial o total de la función anatómica o deformidad incorregible en el rostro de la víctima.

Lo anterior, responde a una demanda de la sociedad debido a diversos eventos delictivos en los que mujeres han sido víctimas de agresiones en su cuerpo con cualquier agente físico químico o sustancia corrosiva, tanto a nivel nacional como en el estado de Oaxaca.

COMISIÓN ESPECIAL PARA ESCLARECER FEMENICIDIOS

En la Cámara de diputados de Oaxaca también fue nombrada una mujer como presidenta de la comisión especial para esclarecer los 400 asesinatos de mujeres que se han reportado en Oaxaca, entre ellos 26 son feminicidios.

Eilin Antonio Aquino, dio un plazo de un mes al fiscal General Rubén Vasconcelos para que informe respecto a los esclarecimiento de los femenicidos, por que se ha permitido que los implicados y señalados por los crímenes se encuentren libres.

En tanto, diputados y diputadas demandaron juicio político y la renuncia del fiscal general Rubén Vasconcelos por no cumplir con el esclarecimiento de los feminicidios, entre ellos el de la foto reportera Maria del Sol Cruz.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario