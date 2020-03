Anuncian arranque de Unidades Médicas del Diputado Irineo Molina

-Contarán con servicios de medicina general, odontología y cortes de cabello

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles se dio el arranque de las unidades médicas que impulsa el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza, las cuáles darán servicio en los municipios de la región de la Cuenca del Papaloapan.

La encargada de las unidades médicas Abigail Sánchez García, detalló que para que estos servicios lleguen a las comunidades, deberán solicitarlo por escrito en la oficina de atención del legislador federal, para así, ir agendando la visita de estos servicios, que serán gratuitos para la población.

Los servicios que se darán en estas unidades son de medicina general, odontología y cortes de cabello, además contarán con medicinas del cuadro básico, mismos que no tendrán costo para los pacientes, asimismo se informó que estos servicios serán desde las nueve de la mañana y hasta que se haya atendido a la última persona.

Sánchez García agradeció el apoyo del doctor Sergio Sánchez Fentanez, quien siempre ha manifestado su preocupación por ayudar a las personas en materia de salud, sobre todo a los más necesitados.

