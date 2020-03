Que ahora será hasta abril, el Día sin ambulantes en Tuxtepec

-Sin embargo cada domingo del mes de marzo, los ambulantes realizarán acciones para limpiar sus espacios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Primero se anunció que en el mes de febrero se realizaría en Tuxtepec “un Día sin ambulantes”, posteriormente se dijo que sería este 4 de marzo, pero una vez más se pospuso a pesar de que todos los ambulantes ya tenían conocimiento que este miércoles no saldrían a las calles.

El Director de Comercio Jimmy Davis Santos, puntualizó que apenas se sostuvo una mesa de trabajo con los líderes de las organizaciones, y acordaron posponerlo un mes más, pero en lo que llega esa fecha, durante los domingos de marzo van a empezar a limpiar a partir de las 2 de la tarde, limitando el espacio de cada puesto pero además limpiarán su área de trabajo.

Dijo que ya el tiempo que faltaba para este miércoles era muy pronto, por lo tanto decidieron posponerlo para el primer miércoles de abril, y en donde, aseguró el funcionario que ya existe el compromiso de los líderes en no salir a las calles durante esta fecha.

Puntualizó que los líderes saben que esta propuesta es muy buena, por lo tanto ya les corresponde a ellos hablar con sus agremiados para los más de 700 ambulantes con cédula, no laboren un día y utilicen este miércoles para limpiar su espacio.

Cabe hacer mención que en dos ocasiones se anunció este día sin ambulantes, ahora posiblemente sea hasta el mes de abril.

