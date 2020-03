Temperatura más alta en lo que va de 2020 en Veracruz, para este miércoles

El meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil, José Martín Cortés informó que para mañana miércoles se prevé la temperatura más elevada en lo que va del 2020.

Mañana el calor será más significativo, en la zona cornurbada Veracruz-Boca del Río mañana miércoles amanecerá con 21 a 23 grados Celsius.

Por la tarde se espera una máxima entre 35 y 37 grados, una sensación térmica próxima a los 40 grados Celsius.

Mientras que en la zona de Llanura, la máxima sería de 38 a los 42 grados Celsius, en Xalapa se esperan 33 grados Celsius y en Orizaba hasta 38 grados Celisus.

Ante esto recomendó proteger del sol a los pequeños, mascotas y adultos mayores.

Se recomienda estar pendiente a las actualizaciones del pronóstico del tiempo.

