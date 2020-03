STEUABJO responsabiliza a autoridades universitarias de querer desestabilizar su movimiento

-Señalan de manera directa a José Luis Nazario, de convocar a los estudiantes a una marcha para exigir el levantamiento de la huelga

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), responsalibiliza a las autoridades universitarias y de manera particular a José Luis Nazario Pérez, de estar difundiendo comunicados que nada tienen que ver con el movimiento sindical.

El Secretario General del STEUABJO Ariel Luján Pérez, señaló que el sindicato no es juguete de nadie, esto luego de que esta persona a desprestigiado al gremio a través de sus redes sociales, aún cuando la lucha que tiene el sindicato es legal, pues así lo manifestó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje mediante un documento.

Señaló que la convocatoria que empezó a circular este lunes 2 de marzo por la tarde, en la que se convocaba a la comunidad estudiantil para marchar este miércoles 4 de marzo, para pedir al STEUABJO que levantara la huelga que afecta a más de 26 mil estudiantes, sin embargo dicha convocatoria no tuvo eco en la comunidad estudiantil.

Luján Pérez manifestó que esto se debió a que algunos directores no respaldan las ideas de José Luis Nazario, toda vez que la movilización del STEUABJO es legal, por ello reiteró que responsabilizan a esta persona de querer desestabilizar la lucha sindical.

La razón por la cual el sindicato mayoritario de la UABJO no ha decidido levantar la huelga, es porque no aceptan la propuesta de un aumento salarial de 36 pesos, cuando en años anteriores el aumento ha sido de hasta 96 pesos.

Finalmente afirmó que agradecen la postura del gobierno del estado de Oaxaca de mantenerse al margen de la situación que prevalece en la UABJO.

