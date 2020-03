No se cancelará ningún evento masivo por coronavirus: Secretario de Turismo

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El secretario de Turismo Miguel Torruco Marquez, rechazó ver un impacto en el turismo, con la epidemia de Coronvirus, que ha llegado a reportar casos en algunas entidades federativas y en la CDMX por lo que precisó, que en caso de que arrecie la situación hay un plan “B”.

El funcionario desestimó que puedan cancelarse eventos masivos, relacionados con la industria turistica, en entidades donde ya se confirmaron casos de COVI-19.

El funcionario federal, agrego que si bien, hay que tomar a la enfermedad como un tema de seriedad, “tampoco hay que exagerar al grado que afecte la economía nacional”.

En entrevista en el aeropuerto de Oaxaca, donde junto con el gobernador Alejandro Murat, inauguró el vuelo procedente de Tuxtla-Gutierrez, Chiapas y de Villahermosa Tabasco, señaló que el gobierno mexicano esta preparado para afrontar el contagio de coronavirus.

Adelantó que viene el tianguis turístico en Mérida Yucatán y adelantó, que se celebrará sin contratiempo, aun cuando hay la alerta sanitaria.

“tenemos un plan B”, pero pidió no adelantar visperas.

Hasta el momento, autoridades sanitarias en el país han confirmado cinco casos de pacientes que dieron positivo con coronavirus, dos en la CDMX, uno en Sinaloa, otro mas en Coahuila y el otro reportado en Chiapas.

Por su parte el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaja. Eduardo Panigua, rechazó que no hay preocupación en México por la epidemia del coronavirus. “tenemos experiencia y sabemos como actuar, hemos salido adelante, desde el SAR, la influenza aviar, y el AHIN1”.

