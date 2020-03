Salomón Jara, busca prohibir el reguetón

-El Senador por MORENA señala que el reguetón es un género musical que promueve el machismo, los estereotipos y la violencia en contra de las mujeres.

El senador Salomón Jara, de Morena, busca prohibir la transmisión de reguetón en las emisoras radio y televisión del país.

De acuerdo con una iniciativa presentada el pasado 27 de febrero, el legislador propone que la Secretaría de Gobernación (Segob) sancione la música y los programas que promueven el lenguaje machista, y pone como ejemplo de ello a este género musical.

Con la propuesta, Jara busca cambiar el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículos 10, 63 y 103.

“Se prohíbe también la difusión o transmisión de cualquier mensaje o contenido que promueva el lenguaje machista, los estereotipos de género o cualquier tipo de violencia contra la mujer”, se plantea incluir en el artículo 63 de la segunda norma.

Además, el senador por Oaxaca propone una multa de 500 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización si alguien no cumple con la ley, a lo que podrían sumarse responsabilidades penales.

Jara señala que el reguetón es un ejemplo de música que promueve los estereotipos de género, para lo que cita estudios que se han hecho en Chile.

“Pese a las transformaciones de las sociedades latinoamericanas, la magnitud global de la violencia de género en el reguetón no parece ir disminuyendo a lo largo del tiempo pues, aunque la violencia sexual y física disminuyen, la violencia simbólica y psicológica han ido en aumento”, dice en su iniciativa.

“En esta línea, la investigación de referencia destaca el lenguaje que el reguetón utiliza, ya que el lenguaje se considera un instrumento de construcción y reproducción de la realidad y, desde esta perspectiva, el reguetón, con sus letras y estética, pareciera alzarse como una ‘estrategia de resistencia’ a un discurso y a prácticas de una sociedad que intenta profesar la equidad de género”, agrega.

El senador afirma que, al difundir reguetón, los programas de televisión y radiofónicos reproducen la desigualdad de género.

“Programas o series de televisión, emisiones o mensajes radiofónicos, letras de canciones de diversos géneros musicales, campañas publicitarias, entre otros, son solo algunas de las manifestaciones más visibles y masivas a través de las cuales se emiten y reproducen, de manera cotidiana, expresiones que promueven el lenguaje machista, estereotipos de género, y constituyen modalidades de violencia contra la mujer que lesionan y atentan contra la dignidad, integridad, libertad e igualdad de las mujeres”, dice.

La presentación de esta iniciativa ocurre en un contexto en el que grupos de mujeres y ciudadanas en lo individual exigen un alto a la violencia de género. El 8 de marzo se prevé una marcha de mujeres en varias ciudades del país, y el 9, un paro nacional.

