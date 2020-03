Realizarán Jóvenes por Oaxaca “Guelaguetza Urbana”

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La organización “Jóvenes por Oaxaca” de la colonia Heladio Ramírez López hicieron una invitación a público en general, a participar en un concurso de graffiti urbano que busca hacer conciencia en los jóvenes de la colonia y no realizar rayones o pintas callejeras en las fachadas de las casas de los colonos.

Manuel Álvarado Morales, dijo que son mas de 200 metros cuadrados los que serán utilizados para realizar las pintas, sin embargo dijo que para los ganadores de las mejores obras habrá una bolsa de premio económico que consiste en 5 mil, 3 mil y 2 mil para los tres primeros lugares.

Informó que aparte de la pinta de las bardas, también habrá espacio para jóvenes que gustan de otras actividades, para que se sientan en sano esparcimiento.

Con esta acción se pretende hacer conciencia con los niños y jóvenes menores de edad, que gustan de rayar las paredes y tener la vista encaminada a otros males, para que con estas actividades que pueden resultar familiares se pretende ser incluyente a los padres para saber que piensan sus hijos, aseguró.

Detalló que esta actividad tendrá lugar en la colonia Heladio Ramírez López, los días 7 y 8 de marzo, en donde los vecinos ya se organizan para dar de comer a los que participarán en dicha actividad, denominándola “Guelaguetza Urbana” y que será gratuito para los asistentes.

