No puedo ingresar a la cabecera, por temor de que me maten: Presidenta de Xanica

-Pide al gobierno federal y estatal que atiendan la situación que prevalece en este municipio de la sierra sur de Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de Santiago Xanica Aida Hernández Moreno, declaró que no ha ingresado a la cabecera municipal para desempeñar sus funciones, por temor a que las personas que asesinaron a su esposo el pasado 6 de octubre de 2029 también intenten privarla de la vida.

Señaló que ha recibido amenazas por parte de esas personas y señaló que entrará a la cabecera municipal, siempre y cuando el gobierno del estado y el gobierno federal garanticen la seguridad para ella y para los habitantes de Santiago Xanica, pues desde esa fecha han sido constantes las amenazas hacia su persona.

Por esta situación hizo un llamado al Gobernador Alejandro Murat y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de que volteen a ver la situación que prevalece en este municipio de la sierra sur de Oaxaca y es que la presidenta municipal dijo que espera que a ninguna mujer más le maten a su marido, como le sucedió a ella.

En cuanto a las personas que han interpuesto un recurso de impugnación por supuestas irregularidades en la elección, Hernández Moreno calificó a esas personas como parásitos, personas que siempre han vivido del ayuntamiento y que no saben trabajar.

Estas declaraciones las hizo en una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por autoridades de las agencias que conforman el municipio de Santiago Xanica, en dónde afirmó existe gobernabilidad, no obstante dijo que existen muchas carencias en esa municipalidad.

Entre las necesidades que tienen destacan que en una de las agencias hay un telebachillerato, el cual no cuenta con infraestructura ni aulas para atender a los alumnos, además mencionó que en materia de salud son muchas las necesidades y citó dos casos, uno de una menor que falleció por cólera y otra en la que una bebé quedó ciega de por vida por no tener los cuidados necesarios.

Finalmente reiteró la invitación al Presidente de la República y al Gobernador, para que pongan atención y que se den cuenta que Xanica existe y que requiere ser atendido.

