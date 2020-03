Pide Rector a STEUABJO que dé información precisa a sus bases

-Señaló que su administración no actúa con dolo en contra de los trabajadores sindicalizados

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Eduardo Bautista Martínez, pidió a la dirigencia del STEUABJO que dé a conocer los ofrecimientos que las autoridades de la máxima casa de estudios del estado ha hecho a sus trabajadores, por ello hizo un exhorto al sindicato a coadyuvar para resolver el conflicto que persiste en la universidad.

Enfatizó que la forma en que se puede resolver las diferencias que existen entre la rectoría y el sindicato, es que a las bases se les dé a conocer toda la información de manera precisa en una asamblea, pues el rector afirmó que en esta administración no existe dolo para afectar los intereses de la base trabajadora.

Uno de los argumentos del STEUABJO por el cual estalló la huelga el pasado primero de febrero, fue porque no se les ha autorizado un aumento salarial, así como el que se dé de baja a trabajadores que fueron contratados, en lugar de basificar a catedráticos que tenían varios años laborando en la institución.

En ese sentido la autoridad universitaria mencionó que se están ajustando de manera responsable al presupuesto que les asignó el gobierno federal y el gobierno estatal, los cuáles vienen etiquetados para rubros específicos, por ello aclaró que el asignar un monto hacia otro rubro es catalogado como desvío de recursos y eso traería consecuencias para la UABJO.

Por su parte el Abogado General de la Universidad Héctor López Sánchez, mencionó que la universidad estableció fechas puntuales para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la universidad, sobre todo de carácter salarial, entre estos compromisos se encuentran el pago de permisos económicos o los días trabajados en fin de semana.

Agregó que la rectoría de la UABJO presentó en tiempo y forma una respuesta a las peticiones del sindicato, esto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la cual se especificaban cuáles eran las prestaciones a partir de la política salarial.

