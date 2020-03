Mediante operativo de búsqueda localizan a menor de edad desaparecido en Huayapam

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de marzo de 2020. -La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que mediante el operativo de búsqueda implementado por la dependencia y autoridades municipales, fue localizado el menor de edad desaparecido en San Andrés Huayapam.

El titular de la dependencia, Heliodoro Díaz Escárraga informó que la madre del menor José María R. G. denunció ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) la desaparición de su hijo en San Andrés Huayapam el pasado 29 de febrero.

De manera inmediata, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Huayapam inició la búsqueda en la zona de las presas, sin embargo, el 1 y 2 de marzo no pudo ser localizado el menor de edad quien desapareció cuando salió a pasear a su perro.

Por ello, la dependencia estatal, la mañana de este martes, a través del grupo de Respuesta Inmediata y los jóvenes del Programa Construyendo el Futuro, que han sido capacitados por la dependencia, inició la búsqueda correspondiente.

Díaz Escárraga indicó que el operativo tuvo éxito al ser localizado el menor de edad de 14 años en el Paraje La Quinta Lado Poniente del mismo municipio, quien fue atendido por deshidratación por paramédicos de la dependencia y entregado posteriormente a sus tutores.

Con estas acciones la CEPCO refrenda su compromiso por mantener el apoyo a la población en momentos de emergencia.

