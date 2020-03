Marcha Sindicato 3 de Marzo por su 46 aniversario

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato “3 de Marzo” salieron en una marcha calenda de la agencia de Cinco Señores, para festejar su 46 aniversario desde su fundación, avanzando sobre el periférico para llegara al templo de la soledad donde en punto de las 12 horas se ofició una misa por su celebración.

Pablo Gómez secretario sindical de los trabajadores, dijo que los más de un mil 500 trabajadores que comprenden dicho sindicato, se sienten satisfechos del trabajo que desempeñan, refirió que con la autoridad municipal las cosas van mejorando, “estamos mejor que en otras administraciones”, aseguró.

“En este momento se nos ha cumplido con las herramientas necesarias para desempeñar nuestras labores, en cuanto al parque vehicular de recolección de basura con las 40 unidades ha mejorado este servicio en las colonias conurbadas a nuestra presidencia municipal”.

Mencionó que aún tienen unidades en los talleres sin embargo, con estas unidades se trata de resolver la problemática que aqueja a los oaxaqueños.

