Madre de Cristiano Ronaldo está en terapia Intensiva

Con fuente MedioTiempo

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, está ingresada en le Hospital Nélio Mendonça de Funchal de Portugal, tras sufrir la pasada madrugada un accidente cerebrovascular, según informaron este martes algunos medios de comunicación del archipiélago de Madeira.

La madre de Ronaldo habría ingresado pasadas las cinco de la madrugada y ya en el centro hospitalario le habrían detectado un trombo que, posteriormente, fue tratado para su disolución.

De momento, el Hospital Nélio Mendonça, donde está ingresada la madre del futbolista del Juventus, no ha hecho pública información alguna ya que no emitirán ningún comunicado hasta las últimas horas de la mañana de hoy.

