Localizan cuerpo de pescador desaparecido en el Istmo: CEPCO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de marzo de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que la tarde noche de este lunes 2 de marzo, fue localizado el cuerpo de uno de los dos pescadores desaparecidos en el mar muerto Huamúchil, de San Dionisio del Mar.

El titular de la dependencia, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga informó que el cuerpo del joven de 16 años Darío G. E. fue localizado cerca de la Boca Barra en territorio de San Francisco del Mar, en la Laguna Inferior.

El funcionario estatal dijo que en coordinación con autoridades municipales, la Secretaría de Marina y Protección Civil se mantiene la búsqueda de Álvaro T. M. de 43 años, el último de los 6 pescadores que el pasado 26 de febrero salieron a bordo de dos pangas, quien aún no ha sido localizado.

El pasado 27 de febrero, la CEPCO, en coordinación con la Secretaría de Marina y autoridades municipales, localizaron cuatro de los seis pescadores desaparecidos, mediante un operativo que se implementó.

Este martes nuevamente el helicóptero del Gobierno del Estado estará realizando un sobre vuelo en la zona donde se extraviaron los pescadores para buscar a la persona que sigue en calidad de desaparecido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario