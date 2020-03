Llega SEMOVI a Valle Nacional, para agilizar trámites a conductores

-Señala el edil que gestionó la llegada de esta Instancia al municipio, para darle mayores facilidades a los vallenses y puedan tener su documentación en regla.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante el crecimiento poblacional y el aumento de vehículos en Valle Nacional se ha visto en la necesidad de contar con una oficina para los trámites requeridos para regularizarlos por lo que el presidente Rey Magaña García, anunció la instalación de una oficina de la Secretaría de Movilidad y Vialidad (SEMOVI) en este municipio, con la intención de facilitar estos servicios a la ciudadanía y a los municipios cercanos.

Y es que añadió que con la llegada de la SEMOVI, se agilizarán estos trámites para automovilistas de municipios cercanos como Jacatepec y Chiltepec, asi como a los municipios de la Sierra Juárez, que ya no tendrían que desplazarse hasta la capital del Estado para emplacar su vehículo u obtener la licencia, debido a que este municipio contará con lo necesario para tener en orden su documentación y no ser sancionados por no contar con sus documentos en regla.

Dijo además que se está trabajando para la atención de los Vallenses y comentó, que con esta gestión se apoyaría a los transeúntes que cuenten con coches, camionetas o motos pues ahora tendrán a la mano esta Instancia para mayor comodidad y tener en regla su documentación.

Ante estas declaraciones ya se han empezado a instalar los equipos para la captura de requisitos en lo que concierne a las licencias de conducir, sin embargo, se ha rumorado que el próximo lunes 9 de marzo se abrirá de manera oficial con la presencia de Ingrid Martínez García, Jefa del Departamento de Licencias de conducir en el Estado por lo que de esta manera Valle Nacional y municipios circunvecinos, tendrán ahora la oportunidad de agilizar los trámites y en menos tiempo.

