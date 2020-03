Las encuestas y el presidente

Con fuente Milenio/Héctor Aguilar Camín

Desde el principio de su gobierno se instaló en la opinión pública una doble vertiente de aceptación y de rechazo frente a López Obrador.

Había, de un lado, una aceptación muy alta para el Presidente. Del otro, una expectativa baja para los resultados de su gobierno.

Esta ha sido una larga disonancia en las encuestas: un Presidente con alta aprobación y un gobierno con poca credibilidad.

La distancia entre ambas calificaciones ha sido muy grande, a veces de treinta y hasta cuarenta puntos. Era imposible que se mantuviera así porque el Presidente era muy popular pero los resultados de su gobierno muy pobres.

La brecha tenía que cerrarse en el tiempo o con una mejora en los resultados del gobierno o con una caída en la aprobación del presidente.

Al parecer esto último es lo que ha sucedido a lo largo del último año, según dos de las encuestas sólidas que hay en el mercado, las que se levantan en hogares, cara a cara.

La encuesta de buendía&laredo, difundida hace unos días, registra una caída en la aprobación presidencial de 85% a 62%, entre febrero de 2019 y febrero de 2020.

En la encuesta publicada ayer por un diario nacional la caída en el mismo lapso es de 78% a 59%.

La desaprobación creció también: de 9% a 28% en buendia&laredo y de 18% a 35% en ese diario.

La tendencia está lejos de ser una catástrofe de popularidad para el Presidente, pero marca una inflexión a la baja. La inflexión lleva dentro varios focos rojos.

Sigue manteniéndose una distancia considerable entre la aprobación personal al presidente, con mayorías absolutas, y la aprobación de sus políticas públicas, con aprobaciones minoritarias.

La política pública mejor evaluada según la encuesta más reciente, es la educativa (50% de aprobación), pero hay un rechazo de 51% a la idea de mejoras en la economía, de 62% al manejo del l crimen, y de 67% a la reducción de la violencia.

La encuesta de buendía&laredo mide los sectores donde más ha perdido aprobación el presidente: votantes con educación universitaria: -13%, jóvenes de 18-29 años: -11%, usuarios intensivos de redes sociales: -10%.

