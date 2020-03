Instaló Congreso Local la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Víctimas de Casos de Violencia por Razón de Género y Feminicidios

-Sin impunidad en impartición de justicia en los casos de violencia de género: LXIV Legislatura.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 3 de marzo de 2020.- A fin de contribuir en la atención y acompañamiento a las víctimas de feminicidio, delitos por razón de género, y vigilar que la Fiscalía General del Estado rinda resultados, se instaló la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Víctimas de Casos de Violencia por Razón de Género y Feminicidios, en la LXIV Legislatura del Congreso Local.

Durante la sesión de instalación, la diputada Elim Antonio Aquino, presidenta de dicha Comisión, dijo que la conformación de este ente legislativo, representa parte del compromiso de contribuir con acciones para erradicar la violencia contra las mujeres de Oaxaca, en un marco de respeto a sus derechos fundamentales.

Indicó que la agenda de trabajo versará en generar e impulsar diagnósticos que permitan, conocer la situación actual de los feminicidios, construir las líneas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, dar seguimiento y corroborar los acompañamientos necesarios para las víctimas a fin de que el Estado no solo conozca, si no que garantice respuesta y justicia a los casos.

En tanto el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Jorge Octavio Villacaña Jiménez, mostró la disposición de acelerar los exhortos que se generen al interior de esta Comisión, para que al llevarse al pleno, tengan la resolución y aprobación de todos y todas los diputadas.

“Esto no debería de estar sucediendo, instalar una comisión de atención a víctimas, no debería pasar, desafortunadamente la situación que vivimos nos obliga a tomar el problema de frente y a tratar de brindarle soluciones”, expresó el diputado.

En su oportunidad, la diputada Hilda Graciela Pérez Luis, integrante de la Comisión y Vicepresidenta de la Mesa Directiva, reconoció que esta Comisión enfrenta un gran reto, darle respuesta a la ciudadanía. Reiteró el compromiso del Poder Legislativo de dar certeza jurídica a las mujeres que sufren violencia en lo público y lo privado.

La diputada Aurora López Acevedo, llamó a la ciudadanía a escuchar a las mujeres, a atender las necesidades de las mismas, y a las autoridades encargadas de la administración de justicia, garantizarles una vida libre de violencia con la correcta aplicación de justicia.

En su momento, el diputado Luis Alfonso Silva Romo, indicó que la creación de esta Comisión generará un espacio en el que autoridades y sociedad civil podrán crear propuestas y generar avances que permitan erradicar la violencia contra las mujeres.

La diputada Inés Leal Peláez, indicó que la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Victimas de Casos de Violencia por Razón de Género y Feminicidios, no tendría razón de ser, si todos los sectores sociales se unieran para erradicar este mal. Urgió realizar un trabajo muy fuerte de concientización principalmente a las familias, que implique reeducar a la sociedad a fin de evitar el machismo, principal causa de la violencia de género.

A la instalación de la Comisión Especial, asistieron también las diputadas Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Arcelia López Hernández, Aleida Tonelly Serrano Rosado, Maritza Escarlet Vásquez Guerra y los diputados César Enrique Morales Niño y Ángel Domínguez Escobar.

De igual forma, estuvieron el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez; el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla; Dulce Maza Saynes, titular de Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; Jesús Gerardo Herrera Pérez, director de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y Ana María Robles, representante de madres victimas de feminicidio.

La Comisión antes mencionada es presidida por la diputada Elim Antonio Aquino, e integrada por las diputadas; Hilda Graciela Pérez Luis, Aurora Bertha López Acevedo, Inés Leal Peláez y el diputado Luis Alfonso Silva Romo.

