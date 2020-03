“En vez de ir para adelante vamos un poco hacia atrás”, dice “Chicharito” sobre AMLO a Jorge Ramos

El titular del programa Al Punto, aprovechó la llegada del jugador a los Estados Unidos para entrevistarlo. Ahí, como última pregunta del encuentro, lo cuestionó sobre la situación actual del país y concretamente por AMLO:

“Hay muchísimo más que puede hacer, y yo creo sí creo que se podría decir que en vez de ir hacia adelante vamos un poco hacia atrás”, opinó el futbolista, que recientemente se unió al LA Galaxy.

El delantero ha ofrecido entrevistas a varios medios por su incursión a la cancha estadounidense.

En una entrevista para el programa Versus de la cadena TUDN, el delantero azteca habló sobre su nueva aventura, además de temas más personales como su visión de la vida, cómo se maneja con la afición que sigue sus pasos y la pugna que sostiene con las cabezas del Tri.

“En los últimos 20 años México no ha bajado de ingresos mundiales top 5 en el mundo. ¿Y a dónde va ese dinero? Yo nada más pregunto: ¿a dónde va? Es ahí donde nosotros apechugamos”, dijo “Chicharito” sobre el reparto de los ingresos en el Tri.

Javier Hernández juega desde 2010 en equipos extranjeros. Su primer contrato con un equipo europeo fue con el Manchester United, equipo en el que estuvo hasta 2014.

El delantero posteriormente fue adquirido por el Real Madrid para una temporada.

Para 2015, el Bayer hizo oficial el traspaso en un contrato que se extendió por cuatro años.

En el West Ham United jugó dos temporadas, y en el Sevilla firmó un contrato para convertirse en el tercer futbolista mexicano en ser fichado.

