En esta temporada invernal Jurisdicción reportó 6 casos de influenza; 4 de ellos en Tuxtepec

-Piden a la población vacunarse para que no haya más casos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de vigilancia epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Iván Felipe Cruz Cruz señaló que en esta temporada invernal que aún no termina se tienen confirmados 6 casos de influenza y piden a la población vacunarse para que no haya más casos.

Dijo que los casos están distribuidos únicamente en 2 municipios y es Tuxtepec, en donde se tienen 4 casos y los otros 2 en Valle Nacional; sin que se hayan presentado decesos.

Reiteró que es importante que la ciudadanía siga tomando en cuenta diversas medidas precautorias como son el lavado de mano, y el saludo, por lo tanto si alguien padece síntomas como fiebre, catarro y dificultad para respirar debe de acudir a su centro de salud para que reciba el tratamiento adecuado y no auto-medicarse.

Señaló que hay un sector más propenso a esta enfermedad y son las personas adultas, los menores de edad, o los que sufren de alguna enfermedad crónica, las mujeres embarazadas, por lo tanto la insistencia de que se vacunen.

Al momento, puntualizó que llevan más del 80% de las dosis aplicadas de las 85 mil 600 dosis, y las siguen aplicando en el centro de vacunación ubicado en la calle Roberto Colorado.

El Coordinador de vigilancia epidemiológica, señaló que en esta temporada invernal se presentaron menos casos en las últimas 5 temporadas.

