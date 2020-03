Cuentan con 600 formatos para pre-cartilla militar en Tuxtepec

-Llaman a los jóvenes a tramitarla

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaria Municipal Lucia Montes dio a conocer que ya cuentan con los formatos para tramitar la precartilla militar, pero de los mil que trajeron únicamente cuentan con 600, ya que 400 los tienen comprometidos.

Pidió a los jóvenes acudir a las oficinas de la secretaria municipal y así iniciar este trámite para que en un año tengan su cartilla liberada, y les sugirió no dejarse llevar por los rumores de que ya no es indispensable realizar este trámite.

Los requisitos que deben de presentar los jóvenes son el acta de nacimiento original y actualizada, la CURP, 4 fotografías para cartilla en papel mate, sin bigote, sin barba y que no estén editadas, ya que de lo contrario las van a rechazar en la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).

La Secretaria Municipal, puntualizó que únicamente están como auxiliares de la SEDENA y que hay casos de jóvenes que no acuden por su precartilla en el mes de diciembre y les piden a ellos que la soliciten, sin embargo enfatizó que no pueden ya que es la SEDENA la única que entrega estos documentos.

La cartilla la pueden tramitar quienes cumplen 18 años en este 2020 y es para aquellas personas que tienen hasta 40 años.

