El coronavirus llegó a Chile; un médico fue contagiado

-Autoridades de salud de Chile confirmaron el primer caso de coronavirus dentro del país.

En conferencia de prensa, las autoridades indicaron que se están tomando todas las medidas necesarias para evitar su propagación.

Medios locales informaron que se trata de un médico chileno de 33 años que recientemente había viajado a Singapur y a su regreso al Chile comenzó a presentar los síntomas.

El médico, acompañado por su esposa, estuvo un mes de vacaciones. El ministro Mañalich dijo que viajó en un avión “prácticamente lleno”, con unas 280 personas, las que están siendo buscadas. Luego, precisaron las autoridades, el paciente viajó en un autobús desde el aeropuerto internacional, en Santiago, hasta su residencia, en las cercanías de Talca.

El doctor Alfredo Donoso, director del hospital de Talca, 256 kilómetros al sur de Santiago, dijo que “el paciente ha tenido una sintomatología que ha sido bastante leve después de su ingreso. Se encuentra completamente asintomático aquí en el Hospital de Talca».

Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera pidió calma a los chilenos y dijo que el país se encuentra preparado para solventar el problema.

“Hemos tomado todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las necesarias para proteger a nuestros compatriotas’, comentó.

