Biblioteca “Profr. Victoriano A. Flores” del IEEPO expone colección de libros infantiles

-En la entidad ninguna biblioteca cuenta con este acervo infantil

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de marzo de 2020.- La lectura de cuentos de la literatura universal además de fomentar la imaginación, aumentar la sensibilidad y el conocimiento a la niñez, les ofrece una lección de vida; por ello, la Biblioteca “Profr. Victoriano A. Flores” del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, expone la colección “La literatura infantil antes de Disney”, con obras únicas.

Los autores Oswaldo Díaz Díaz, Carlos Perrault y Madame D’Aulnoy, Gabriel García Narezo, Pascuala Corona, Alejandro Pushkin, Juan Marichal, Juan R. Campuzano, Magda Donato, Alfredo Cardona Peña, Rosario Rubalcava, Nathaniel Hawthorne, Grimm, Miguel N. Lira, Ruyard Kipling y Antonio Robles, se reúnen en esta muestra que permanecerá abierta hasta finales de este mes de marzo.

El responsable de la biblioteca, Javier Sánchez Pereyra, explicó que la exposición tiene la finalidad de dar a conocer el origen de los cuentos infantiles en el mundo contemporáneo, donde a través de 15 libros ilustrados por pintores de la época de los años 40 y 50 se hace un recorrido por la historia de la literatura infantil.

“Estos libros son una recuperación literaria universal que tienen un origen común, la tradición oral, es decir, los cuentos que las madres y abuelas contaban a los niños en las comunidades rurales, convertidos ahora en literatura por los autores”, explicó.

Otra característica, agregó el encargado del Acervo Bibliográfico del IEEPO, son las ilustraciones, realizadas por pintores mexicanos de la época, al estilo del nacionalismo mexicano con grabados y dibujos de la calidad de una obra de arte; además de que en esta muestra se exhiben los cuentos que la Secretaría de Educación Pública (SEP), editó en los años cuarenta.

Por tal motivo, hizo una invitación al público en general para que visiten las instalaciones ubicadas en Belisario Domínguez número 226, colonia Reforma, de la ciudad de Oaxaca y conozcan parte de la historia, ya que en la entidad ninguna biblioteca cuenta con este acervo infantil.

Cabe señalar que la Biblioteca “Profesor Victoriano A. Flores” alberga un acervo de más de dos mil 500 libros de alto valor histórico, que datan en su mayoría de los siglos XVIII, XIX y XX, además que este espacio es resultado del rescate de las bibliotecas históricas de las antiguas escuelas normales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario