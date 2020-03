Aquí te decimos la cartelera artística del carnaval de Tres Valles, Veracruz 2020

Tuxtepec, Oaxaca.- Otro de los carnavales más esperados en la Cuenca del Papaloapan es el Carnaval de Tres Valles Veracruz, el cual ya tiene fecha y cartelera artística.

Ante los medios de comunicación, el presidente municipal de Tres Valles Veracruz, el Dr. José Manuel Díaz Rodríguez y el comité organizador, anunciaron la fecha de esta festividad de la carne de este municipio.

El lema de esta año será “Con el sabor Cuenqueño” y se realizará del 12 al 17 de mayo en donde se tienen programadas diferentes actividades artísticas:

Martes 12 de mayo: Quema del mal humor y Coronación de la Reina y Rey gay – Presentación de Nelzon Kanzela

Miércoles 13 de mayo: Coronación de los Reyes Infantiles – Presentación del Show de Guerra de chistes

Jueves 14 de mayo: Coronación de los Reyes de la Alegría – Concierto del salsero Diego Morán

Viernes 15 de mayo: 1er paseo de carros alegóricos con la participación de Aleida Nuñez

Sábado 16 de mayo: Evento Masivo – El Mimoso y Los Super Lamas

Domingo 17 de mayo: 2 paseo de Carros Alegóricos y Entierro de Juan Carnaval – Con la participación de Eleazar Gómez

Además, se confirmó que ya se tienen mas de 10 carros alegóricos y comparsas para los diferentes paseos; así como la seguridad para todos los asistentes durante estos días a Tres Valles Veracruz.

