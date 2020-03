Apoyará sector privado de Oaxaca paro de mujeres del 9 de marzo

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El presidente de la Cámara Nacional Restaurantera (CANIRAC) Fernando Martin Zedano, anunció que ese sector respaldará el paro que han anunciado las mujeres, advirtiendo que no se descontará, y se buscará incentivar a las trabajadoras que participen en la jornada nacional de protestas, “Un dia sin mujeres”.

“Nosotros estamos a favor, vamos a lanzar un exhorto a que todos los restaurantes en el estado, apoyen este movimiento que busca la reinvidicación de los derechos de las mujeres”.

Dijo que mas del 90 por ciento de los establecimientos, en el ámbito de la industria gastronómica, son mujeres, “no podemos quedarnos afuera, y tenemos que respaldarlas, quererlas”

Por ello el 9 los hombres trabajarán hasta dos o tres turnos para cubrir los espacios que dejarán las mujeres.

Detalló que en los más de 300 restaurantes de Oaxaca, trabajan mas de 5 mil mujeres.

Rechazó que haya posturas políticas en el respaldo a este paro, “solo queremos apoyarlas, que tengan la libertad de manifestarse”.

Mencionó que en ese sector están operando protocolos de seguridad interna a las mujeres que trabajan en los turnos nocturnos y se les habilita un transporte particular para que no sean blanco de peligro, en el traslado a sus domicilios.

También se atienden las quejas por acoso sexual y también se trabaja en un programa de reeducación de varones del sector para que no cometan ninguna violencia en contra de las mujeres.

Como lider de la canirac, acepto el papel preponderante que tiene la mujer en la economía de ese sector y por ello, nos pronunciamos por que sus derechos sean respetados en todos los ámbitos de la sociedad.

